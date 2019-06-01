В Симферополя появился памятник Чижику-Пыжику

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-01T18:32:39+03:00

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Сегодня, 1 июня, в центре столицы Республики Крым появился симпатичный памятник: птичка в фуражке на изящном постаменте, а рядом стул на высоких ножках.

- Ой, какой симпатичный, - восхищаются взрослые и дети.

Целый день возле композиции Чижик-Пыжик толпятся люди: делают фото, селфи, просто гладят и даже пытаются накормить крошками хлеба.

Правда, вот стул – место для фотозоны, не всем по росту, но ребятня не сдается и штурмует пока еще недоступную высоту. Значит, все скоро получится!

К Йошкиному коту, что развалился на лавочке, стоящей рядом, жители и гости Симферополя уже привыкли – хвостатый полноправный горожанин, а вот птичка-невеличка еще в диковинку.

Вот так и появилось в южных широтах маленький кусочек Северной Пальмиры. Скульптурная композиция Чижик-Пыжик – точная копия памятника, который украшает набережную реке Фонтанка в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU