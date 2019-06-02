2019-06-02T07:49:11+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 июня: без осадков и тепло до +33

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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На полуострове тепло и цветут розы.На полуострове тепло и цветут розы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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2 июня, в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью днем 31…33º, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС»

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

Вода в Черном море: в Феодосии 21°, Алуште 20°, Ялте 21°, в р-не горы Карадаг 19°, Севастополе 20…21°, Евпатории 20° и Черноморском 21°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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