В Судаке возле Чертова пальца спасли 10-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-02T10:33:46+03:00

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В окрестностях Судака в районе горы Сокол возле ущелья Шайтан-Дере (второе название Чертов палец. – От ред.) трое туристов, в том числе 10-летний ребенок, заблудились и оказались на опасном скальном участке.

Отдыхающие пытались самостоятельно спустится по сложному скальному участку, но спасатель, который проезжал мимо, посоветовал не рисковать жизнью.

- Данный участок крайне опасен для неопытных и неподготовленных туристов без соответствующего снаряжения. Именно в ущелье Шайтан-Дере несколько месяцев назад наши сотрудники проводили сложную спасательную операцию по эвакуации туристки, которая сорвалась со скалы и получила травмы, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Спасателей, которых вызвали, с помощью альпинистского снаряжения спустили незадачливых туристов в безопасное место. 36-летний мужичина, 31-летняя девушка и ребенок отделались легким испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU