В Симферополе частично отключат свет на 7 улицах

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-02T13:08:12+03:00

Света не будет целый день. Фото: архив "КП"

Перебои с электричеством будут с 8.00 до 17.00

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3 июня, в понедельник, столица Республики Крым частично останется без света. Электричество отключат с восьми утра до пяти вечера на семи улицах.

Энергетики ГУП "Крымэнерго" говорят, что временные неудобства для населения возникнут из-за ремонтных работ, в частности на улице Азовской идет замена электрических столбов.

Нужно чуть набраться терпения, чтобы потом жить без аварий на электролиниях.

Где в Симферополе не будет электричества 3 июня:

улица Гоголя, 102, 103, 105;

улица Жигалиной, 1-19;

улица Калинина, 42-68 (чет), 47-61 (нечет);

улица Рабочая, 1-14, 16/19;

улица Генова, 52-70(чет), 35-45(нечет);

улица Летчиков, 2-20/70 (чет), 5-17(нечет);

улица Локомотивная, 6-20(чет), 7-21(нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU