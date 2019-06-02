В Симферополе частично отключат свет на 7 улицах
3 июня, в понедельник, столица Республики Крым частично останется без света. Электричество отключат с восьми утра до пяти вечера на семи улицах.
Энергетики ГУП "Крымэнерго" говорят, что временные неудобства для населения возникнут из-за ремонтных работ, в частности на улице Азовской идет замена электрических столбов.
Нужно чуть набраться терпения, чтобы потом жить без аварий на электролиниях.
Где в Симферополе не будет электричества 3 июня:
улица Гоголя, 102, 103, 105;
улица Жигалиной, 1-19;
улица Калинина, 42-68 (чет), 47-61 (нечет);
улица Рабочая, 1-14, 16/19;
улица Генова, 52-70(чет), 35-45(нечет);
улица Летчиков, 2-20/70 (чет), 5-17(нечет);
улица Локомотивная, 6-20(чет), 7-21(нечет)
ИСТОЧНИК KP.RU