2019-06-03T07:26:21+03:00
Общество

Погода в Крыму на 3 июня: до +33 градусов и дождь

Сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 3 июня будет до +33 градусов. Местами пройдут дожди. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе днем небо будет скрыто за тучами, возможен дождь. Столбики термометров покажут до +31 градуса. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Севастополе 3 июня также будет переенная облачность, днем возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до +28 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

На ЮБК в понедельник днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем до +27 градусов, будет дуть юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В Керчи 3 июня утром и днем пройдет кратковременный дождь. Днем будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 14 м/с. Температура воздуха днем до +30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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