В Крым пришло лето: жара, грозы и вода в Черном море до +21

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-02T18:12:00+03:00

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Первая летняя рабочая неделя, как прогнозируют специалисты ФГБУ «Крымское УГМС», одарит гостей и жителей полуострова неустойчивой погодой.

- На Крымском полуострове местами возможны кратковременные дожди с грозами, - обещают крымские метеорологи.

По словам местных синоптиков, в понедельник, 3 июня, будет дуть юго-западный ветер, а во вторник и среду, 4 и 5 июня - северо-восточный, с порывами до 15 м/с.

В темное время суток столбик термометра опустится до +16°, а в светлое поднимется до + 33°.

В дождик можно заняться ловлей рыбы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU