В Крым пришло лето: жара, грозы и вода в Черном море до +21
Синоптики обещают на полуострове неустойчивую погоду
В Крыму жарко и красиво.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Первая летняя рабочая неделя, как прогнозируют специалисты ФГБУ «Крымское УГМС», одарит гостей и жителей полуострова неустойчивой погодой.
- На Крымском полуострове местами возможны кратковременные дожди с грозами, - обещают крымские метеорологи.
По словам местных синоптиков, в понедельник, 3 июня, будет дуть юго-западный ветер, а во вторник и среду, 4 и 5 июня - северо-восточный, с порывами до 15 м/с.
В темное время суток столбик термометра опустится до +16°, а в светлое поднимется до + 33°.
В дождик можно заняться ловлей рыбы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU