Украинец пытался попасть в Крым под чужой фамилией
Крымские пограничники в пункте пропуска «Армянск» задержали 41-летнего мужчину, который пытался попасть на территорию полуострова. Оказалось, что проникнуть в Крым украинец хотел по документу, выданному на чужую фамилию.
Иностранец специально сменил свои данные, зная, что ему ограничен въезд на территорию РФ за систематическое совершение административных правонарушений на ее территории.
- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ (Пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в РФ заведомо для виновного не разрешен), - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.
Нарушителю выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В пресс-службе ведомства дополнили, что несколько дней назад россиянка через пункт пропуска «Джанкой» пыталась покинуть территорию РФ. Она тоже сменила фамилию.
Выяснилось, что на нее наложены ограничения из-за задолженности перед государством.
ИСТОЧНИК KP.RU