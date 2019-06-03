2019-06-03T10:08:12+03:00
Происшествия

Украинец пытался попасть в Крым под чужой фамилией

Оказалось, что мужчине ограничен въезд на территорию России
Александра КОРШУНОВА
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Пункт пропуска "Армянск"Пункт пропуска "Армянск"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские пограничники в пункте пропуска «Армянск» задержали 41-летнего мужчину, который пытался попасть на территорию полуострова. Оказалось, что проникнуть в Крым украинец хотел по документу, выданному на чужую фамилию.

Иностранец специально сменил свои данные, зная, что ему ограничен въезд на территорию РФ за систематическое совершение административных правонарушений на ее территории.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ (Пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в РФ заведомо для виновного не разрешен), - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

Нарушителю выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В пресс-службе ведомства дополнили, что несколько дней назад россиянка через пункт пропуска «Джанкой» пыталась покинуть территорию РФ. Она тоже сменила фамилию.

Выяснилось, что на нее наложены ограничения из-за задолженности перед государством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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