В аэропорту «Симферополь» начали обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами
Международный аэропорт «Симферополь» начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на смартфонах. Первые гости столицы уже прошли регистрацию и совершили полеты.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться на рейсы онлайн.
Электронный посадочный талон, в котором есть штриховой код и краткая информация о пассажире, отправляется на то устройство, которое указали при регистрации вместе с билетом.
- Во время входа в стерильную зону аэропорта или на борт самолета человеку нужно будет только приложить экран своего мобильного телефона со штрих-кодом к специальному считывающему оборудованию и предъявить паспорт, - рассказали в пресс-службе аэропорта крымской столицы.
Посадочный талон нужно сохранить на телефоне, чтобы предъявить его в любой момент и без доступа к Интернету.
Но возможность использования такого документа должна подтвердить авиакомпания, которая обслуживает рейс.
ИСТОЧНИК KP.RU