В аэропорту «Симферополь» начали обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-03T11:41:16+03:00

Они должны быть сохранены у туристов на мобильных телефонах

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Международный аэропорт «Симферополь» начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на смартфонах. Первые гости столицы уже прошли регистрацию и совершили полеты.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться на рейсы онлайн.

Электронный посадочный талон, в котором есть штриховой код и краткая информация о пассажире, отправляется на то устройство, которое указали при регистрации вместе с билетом.

- Во время входа в стерильную зону аэропорта или на борт самолета человеку нужно будет только приложить экран своего мобильного телефона со штрих-кодом к специальному считывающему оборудованию и предъявить паспорт, - рассказали в пресс-службе аэропорта крымской столицы.

Посадочный талон нужно сохранить на телефоне, чтобы предъявить его в любой момент и без доступа к Интернету.

Но возможность использования такого документа должна подтвердить авиакомпания, которая обслуживает рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU