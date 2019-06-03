Начальника цеха в Севастополе будут судить за смерть электрослесаря

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-03T12:15:05+03:00

Его обвиняют в нарушении требований охраны труда

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В Севастополе за нарушение требований охраны труда будут судить начальника цеха.

Из-за этого на производстве погиб электрослесарь.

Следствие установило, что начальника бетоносмесительного цеха назначили ответственным за соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности, обеспечение безопасного производства работ, эксплуатацию оборудования, машин и механизмов по бетонно-смесительному участку завода.

- Он узнал о том, что бетоновозная телега сломана и поручил своему подчиненному ее отремонтировать. Электрослесарь-дежурный не знал правил безопасности на новом оборудовании, поэтому к выполнению работ его допустили незаконно, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.

Во время ремонта он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Расследование уголовного дело завершено и направлено в суд.

Подозреваемому грозят принудительные работы до 4-х лет или лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU