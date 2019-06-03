Осенью крымчане выберут новый парламент республики

СЕГОДНЯ 14:22 2019-06-03T14:22:56+03:00

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В Крыму 8 сентября 2019 года пройдут очередные выборы в республиканский парламент. Такое решение приняли депутаты на внеочередной сессии Государственного Совета Республики Крым.

- Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым первого созыва состоялись 14 сентября 2014 года. Таким образом, 8 сентября 2019 года оканчивается срок, на который избран Государственный Совет первого созыва, - отметил спикер Владимир Константинов

Таким образом, это будут вторые выборы в региональный парламент Крыма. В Государственный совет РК пройдут 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 депутатов — по одномандатным избирательным округам

Предыдущие выборы состоялись 14 сентября 2014 года. Тогда 70 мандатов из 75 получила партия "Единая Россия", оставшиеся пять мест заняли депутаты из ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU