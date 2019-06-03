В Крыму назначили нового начальника транспортной полиции

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-03T13:56:42+03:00

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Новый начальник транспортной полиции появился в Крыму. Эту должность займет подполковник полиции Денис Никаноров, назначенный специальным приказом начальника Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу от 31 мая 2019 года.

- Мы как сотрудники полиции выполним все задачи, связанные с охраной граждан и их имущества от преступных и противоправных проявлений на объектах республиканской транспортной инфраструктуры. Особое внимание мы уделим гостям Крыма в связи с началом нового курортного сезона. Постараемся обеспечить прибытие граждан на полуостров и убытие к местам постоянного проживания максимально комфортно и безопасно, - цитирует Дениса Никанорова пресс -служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Денис Никаноров проходит службу с июля 2003 года. За периоды служебной деятельности прошел путь от оперативного сотрудника Управления Госнаркоконтроля РФ по Краснодарскому краю до заместителя начальника отдела уголовного розыска линейного управления МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU