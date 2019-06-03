2019-06-03T18:06:21+03:00
Происшествия

В торговом центре Симферополя правоохранители накрыли партию контрафакта

Подделки под видом брендовой одежды продавали в крупном торговом центре
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Фото: Галина КоваленкоФото: Галина Коваленко
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В одном из известных торговых центров крымской столицы сотрудники полиции выявили факты продажи контрафактной одежды низкого качества. Его выдавали за модели известных мировых брендов.

Поддельный товар продавался в большом ассортименте. В ходе осмотра магазина из незаконного оборота полицией было изъято более 80 единиц товара - спортивная одежда и обувь и фирменные аксессуары.

Сумма ущерба правообладателю пока неизвестна - ее установит экспертиза.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности торговой организации, а также устанавливаются места изготовления и схемы сбыта указанной контрафактной продукции.Мероприятия организованы в рамках операции «Контрафакт», направленной на пресечение незаконного использования средств индивидуализации товаров, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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