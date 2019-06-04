В Крыму на ближайшие дни объявили чрезвычайную пожарную опасность
В Крыму с 5 по 8 июня объявили чрезвычайную пожарную опасность.
В МЧС по Республике Крым напомнили, что в этот период запрещается разводить констры и использовать мангалы вблизи деревьев, рядом с сухой травой. Также нельзя оставлять открытый огонь без присмотра.
Не следует бросать спички или окурки на землю, использовать пиротехнические изделия, курить вблизи машин, особенно - во время их заправки. Следует быть осторожными с мусором. Бутылки, осколки стекла, оставленные на освещенной солнцем лесной поляне, могут привести к пожару.
Не заправляйте топливом баки заведенных автомобилей, не выводите для работы технику с неисправной системой питания двигателя.
В случае ЧС звоните «101» .
ИСТОЧНИК KP.RU