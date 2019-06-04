2019-06-04T10:03:23+03:00
Общество

В Крыму на ближайшие дни объявили чрезвычайную пожарную опасность

В МЧС призвали соблюдать правила безопасности
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Нельзя выжигать сухую травуНельзя выжигать сухую травуФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму с 5 по 8 июня объявили чрезвычайную пожарную опасность.

В МЧС по Республике Крым напомнили, что в этот период запрещается разводить констры и использовать мангалы вблизи деревьев, рядом с сухой травой. Также нельзя оставлять открытый огонь без присмотра.

Не следует бросать спички или окурки на землю, использовать пиротехнические изделия, курить вблизи машин, особенно - во время их заправки. Следует быть осторожными с мусором. Бутылки, осколки стекла, оставленные на освещенной солнцем лесной поляне, могут привести к пожару.

Не заправляйте топливом баки заведенных автомобилей, не выводите для работы технику с неисправной системой питания двигателя.

В случае ЧС звоните «101» .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе до конца лета ограничили движение на одной из улиц
В Крыму ушел из жизни последний ветеран Керченско-Феодосийского десанта
В Крыму 4 июня объявлен выходным днем
В торговом центре Симферополя правоохранители накрыли партию контрафакта
В Севастополе отправили в тюрьму бывших работников прокуратуры
В крымских мечетях 4 июня пройдет праздничный намаз
Осенью крымчане выберут новый парламент республики
В Крыму назначили нового начальника транспортной полиции
Начальника цеха в Севастополе будут судить за смерть электрослесаря
В аэропорту «Симферополь» начали обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами
В Крыму расчетные комплексы тренируются наносить ракетные удары по морским целям
Украинец пытался попасть в Крым под чужой фамилией
Погода в Крыму на 3 июня: до +33 градусов и дождь
В Ялте ремонтируя крыши многоэтажек «прикарманили» почти 500 тысяч рублей
В Крым пришло лето: жара, грозы и вода в Черном море до +21
В Симферополе 3 июня частично отключат свет на 7 улицах
В Судаке возле Чертова пальца спасли 10-летнего ребенка
В Севастополе ловят нетрезвых водителей лодок и катеров
Погода в Крыму на 2 июня: без осадков и тепло до +33
В Симферополе появился памятник Чижику-Пыжику
В аэропорту «Симферополь» отметили День защиты детей
Жительница Феодосии напала на спящую 82-летнюю пенсионерку
«Давай, туши!»: В Севастополе загорелось старое судно, которое хотели разрезать на части
Погода в Крыму на 1 июня: сухо и тепло до + 34