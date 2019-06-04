2019-06-04T12:16:17+03:00
Политика

У берегов Крыма прошел воздушный бой истребителей

Пилоты соревновались в мастерстве авиаразведки
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Истребители ВКС успешно выполнили поставленные задачи. Фото : Пресс- служба ЮВОИстребители ВКС успешно выполнили поставленные задачи. Фото : Пресс- служба ЮВО
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Воздушные бои с участием десятков самолетов разных типов прошли над Крымским полуостровом в рамках всероссийского этапа соревнований "Авиадартс-2019". Пилоты соревновались в мастерстве воздушной навигации и авиаразведки.

- Всего в мероприятиях участвовало 120 летчиков Воздушно-космических сил России. Это 60 экипажей на авиационной технике 15 типов и 22 модификации. Используется две зоны воздушного боя, четыре зоны воздушной разведки, зона преодоления ПВО, а также мишени на полигоне Чауда, - рассказал главный судья соревнований генерал-майор Олег Маковецкий.

Кроме "классических" самолетов в соревнованиях принимали участие и беспилотники.

Современные беспилотные летательные аппараты "Форпост" и автоматизированные комплексы "Клевер" следили за ходом боя и точностью результатов соревнований.

Не забыли и про вертолеты - маневры отработали как транспортные так и ударные боевые машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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