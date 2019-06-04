Крымские спасатели в Азовском море искали матроса, который упал с буксира

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-04T12:10:22+03:00

К сожалению, пока его найти не удалось

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Десантная группа крымских спасателей вечером 3 июня начала поиски пропавшего матроса. Он выпал с буксира «Стальной», который осуществлял движении в акватории Азовского моря.

- В 18.03 вертолет МЧС России с сотрудниками «КРЫМ-СПАС» по беспарашютному десантированию вылетел для проведения патрулирования над водной поверхностью. В случае обнаружения пострадавшего были готовы оказать помощь, - сообщил министр МЧС по РК Сергей Шахов.

Но, к сожалению, на 21.00 поиски не дали результатов. В связи с тем, что наступал вечер, и в темное время суток работы продолжать было невозможно, группа вернулась в расположение.

- Решение о привлечении к дальнейшим работам будет приниматься позже, - дополнил Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU