В ялтинских горах спасли альпиниста из Украины

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-04T12:38:44+03:00

Для эвакуации пришлось использовать специальное оборудование. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым

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В Большой Ялте спасатели провели операцию по спасению мужчины на популярной у альпинистов горе Мшатка-Кая.

36-летний украинец сорвался с 10-ти метровой высоты. После падения альпинист не мог передвигаться самостоятельно, ему срочно понадобилась помощь.

На место ЧП немедленно выехали спасатели. Они оценили ситуацию и решили попросить подмогу из Севастополя.

Сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью специальных горных носилок перенесли мужчину к машине "скорой помощи".

После этого пострадавшего отвезли в Севастополь для дальнейшей госпитализации.

- При выходе на любой скальный маршрут необходимо адекватно оценивать сложности рельефа, резкую смену погодных условий и выработать план по их преодолению, - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым.Алексей Еременко.

Напомним, недавно в Судаке возле Чертова пальца спасли несовершеннолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU