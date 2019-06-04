В ялтинских горах спасли альпиниста из Украины
В Большой Ялте спасатели провели операцию по спасению мужчины на популярной у альпинистов горе Мшатка-Кая.
36-летний украинец сорвался с 10-ти метровой высоты. После падения альпинист не мог передвигаться самостоятельно, ему срочно понадобилась помощь.
На место ЧП немедленно выехали спасатели. Они оценили ситуацию и решили попросить подмогу из Севастополя.
Сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью специальных горных носилок перенесли мужчину к машине "скорой помощи".
После этого пострадавшего отвезли в Севастополь для дальнейшей госпитализации.
- При выходе на любой скальный маршрут необходимо адекватно оценивать сложности рельефа, резкую смену погодных условий и выработать план по их преодолению, - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым.Алексей Еременко.
Напомним, недавно в Судаке возле Чертова пальца спасли несовершеннолетнего ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU