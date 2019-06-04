Крымчанин получил тюремный срок за изготовление взрывчатки и призывы к экстремизму

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-04T13:41:57+03:00

Еще молодой человек должен будет заплатить штраф. Фото: скрин из видео пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

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Городской суд Алушты приговорил 19-летнего местного жителя Альберта Круглова к 1,8 годам лишения свободы за незаконное изготовление и хранении взрывчатки.

Также молодой человек понесет ответственность за публичные призывы к экстремистке деятельности.

Еще алуштинцу грозит штраф - 60 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/712772" frameborder="0"></iframe> Задержание Альберта Круглова в Крыму.В Крыму задержали 19-летнего жителя Алушты за изготовление и хранение взрывчатки. А также за призывы к экстремистской деятельности. Видео: пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю! другой источник

Оказалось, что парень приверженец языческой идеологии. И со своей страницы в соцсети опубликовал сообщение, которое содержало призывы «к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности».

- По месту жительства Круглова в июле 2018 года изъяли два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами, замаскированных под термос и бутылку, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.

После этого жителя Алушты задержали.

В ходе следствия свою вину он признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU