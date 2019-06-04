Крымчанин получил тюремный срок за изготовление взрывчатки и призывы к экстремизму
Городской суд Алушты приговорил 19-летнего местного жителя Альберта Круглова к 1,8 годам лишения свободы за незаконное изготовление и хранении взрывчатки.
Также молодой человек понесет ответственность за публичные призывы к экстремистке деятельности.
Еще алуштинцу грозит штраф - 60 тысяч рублей.
Задержание Альберта Круглова в Крыму.В Крыму задержали 19-летнего жителя Алушты за изготовление и хранение взрывчатки. А также за призывы к экстремистской деятельности. Видео: пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю! другой источник
Оказалось, что парень приверженец языческой идеологии. И со своей страницы в соцсети опубликовал сообщение, которое содержало призывы «к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности».
- По месту жительства Круглова в июле 2018 года изъяли два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами, замаскированных под термос и бутылку, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.
После этого жителя Алушты задержали.
В ходе следствия свою вину он признал полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU