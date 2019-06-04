2019-06-04T15:15:54+03:00
Общество

В праздничном намазе в Симферополе приняли участие три тысячи мусульман

Они приехали в крымскую столицу из разных уголков полуострова
Александра КОРШУНОВА
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Духовный лидер мусульман призвал к миру, единению, уважению и почтению старших. Фото: пресс-служба ЦРО ДУМ КрымаДуховный лидер мусульман призвал к миру, единению, уважению и почтению старших. Фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма
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Во всех мечетях Крыма 4 июня прошел праздничный намаз, который посвящен окончанию мусульманского поста Рамазан и наступлению праздника Ораза-байрам.

В Симферополе в зале дворца культуры профсоюзов его провел Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. На него приехали около трех тысяч мусульман из разных регионов полуострова.

В своей речи духовный лидер мусульман призвал к миру, единению, уважению и почтению старших, укреплению веры.

- Нам надо строить детские сады и школы, учить детей нашей культуре, родному языку, чтобы о нашем народе не говорили, как о малочисленном этносе, наоборот, чтобы говорили как о великом, образованном и мудром народе. Все это в наших руках. Поэтому, оставьте обиды и недоразумения, вражду и противостояние, злость и претензии. Лишь сплоченность во всем залог успешного будущего на нашей родной земле, - сказал Муфтий.

После этого прошла праздничная молитва.

Напомним, 4 июня объявлен в Крыму выходным днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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