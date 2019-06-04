В праздничном намазе в Симферополе приняли участие три тысячи мусульман
Во всех мечетях Крыма 4 июня прошел праздничный намаз, который посвящен окончанию мусульманского поста Рамазан и наступлению праздника Ораза-байрам.
В Симферополе в зале дворца культуры профсоюзов его провел Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. На него приехали около трех тысяч мусульман из разных регионов полуострова.
В своей речи духовный лидер мусульман призвал к миру, единению, уважению и почтению старших, укреплению веры.
- Нам надо строить детские сады и школы, учить детей нашей культуре, родному языку, чтобы о нашем народе не говорили, как о малочисленном этносе, наоборот, чтобы говорили как о великом, образованном и мудром народе. Все это в наших руках. Поэтому, оставьте обиды и недоразумения, вражду и противостояние, злость и претензии. Лишь сплоченность во всем залог успешного будущего на нашей родной земле, - сказал Муфтий.
После этого прошла праздничная молитва.
Напомним, 4 июня объявлен в Крыму выходным днем.
ИСТОЧНИК KP.RU