В Симферополе женщина ударила мужа ножом во время ссоры
В полицию Симферополя от врачей скорой помощи поступило сообщение о убийстве. При выезде на один из вызовов медики констатировали смерть от проникающей ножевой раны 34-летнего местного жителя.
Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемой в убийстве - ей оказалась 40 -летняя гражданская жена убитого.
Правоохранителям женщину удалось задержать. Свою вину она не отрицала, и раскрыла подробности преступления.
Сейчас задержанная находится под стражей.
- Женщина пояснила, что в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, она нанесла кухонным ножом удар своему сожителю в область ключицы, от которого последний скончался, - сообщили в пресс- службе МВД по Республике Крым.
Сотрудники Следственного комитета уже возбудили уголовное дело. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU