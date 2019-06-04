В Симферополе женщина ударила мужа ножом во время ссоры

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-04T18:41:47+03:00

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В полицию Симферополя от врачей скорой помощи поступило сообщение о убийстве. При выезде на один из вызовов медики констатировали смерть от проникающей ножевой раны 34-летнего местного жителя.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемой в убийстве - ей оказалась 40 -летняя гражданская жена убитого.

Правоохранителям женщину удалось задержать. Свою вину она не отрицала, и раскрыла подробности преступления.

Сейчас задержанная находится под стражей.

- Женщина пояснила, что в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, она нанесла кухонным ножом удар своему сожителю в область ключицы, от которого последний скончался, - сообщили в пресс- службе МВД по Республике Крым.

Сотрудники Следственного комитета уже возбудили уголовное дело. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU