Житель Севастополя пойдет под суд по подозрению в убийстве сына

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-04T17:06:33+03:00

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Иван ВИСЛОВ

Свою вину он полностью признал

Изменить размер текста: A A

В Севастополе будут судить 58-летнего жителя Нахимовского района, которого подозревают в убийстве сына.

Следствие установило, что в доме по улице Подольцева между ним и его 30-летним сыном произошел семейный конфликт.

В ходе которого отец нанес сыну несколько ударов ножом в область груди.

При этом все трагические события разворачивались на глазах у матери.

- По ходатайству следствия судом подозреваемый находился под стражей. Вину в совершенном преступлении мужчина признал, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.

В ходе проверки показаний на месте совершения убийства с его участием следователи и криминалисты восстановили картину преступления.

На данный момент расследование уголовного дела завершено.

Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU