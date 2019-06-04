Житель Севастополя пойдет под суд по подозрению в убийстве сына
В Севастополе будут судить 58-летнего жителя Нахимовского района, которого подозревают в убийстве сына.
Следствие установило, что в доме по улице Подольцева между ним и его 30-летним сыном произошел семейный конфликт.
В ходе которого отец нанес сыну несколько ударов ножом в область груди.
При этом все трагические события разворачивались на глазах у матери.
- По ходатайству следствия судом подозреваемый находился под стражей. Вину в совершенном преступлении мужчина признал, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.
В ходе проверки показаний на месте совершения убийства с его участием следователи и криминалисты восстановили картину преступления.
На данный момент расследование уголовного дела завершено.
Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU