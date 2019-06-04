Двое симферопольцев проникали в квартиры и воровали украшения: Ущерб составил почти миллион рублей
В Симферополе полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в совершении квартирных краж. Замки они открывали с помощью подбора ключа.
Они попались в двух кражах, которые произошли в один день. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.
Расследование привело сотрудников уголовного розыска к двоим жителям Евпатории в возрасте 39 и 42 лет. Оказалось что в прошлом они были неоднократно осуждены за похожие преступления.
Сейчас оба преступника находятся в следственном изоляторе.
- Подозреваемые дали признательные показания в совершении последних двух краж в Симферополе и еще девяти аналогичных преступлений в разных городах Крыма. Полицией был изъят автомобиль, на котором злоумышленники передвигались по территории Крыма, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Большая часть похищенного была обнаружена в доме бывшей жены одного из подозреваемых.
Теперь мужчин ждет наказание - лишение свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU