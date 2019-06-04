2019-06-04T18:24:44+03:00
Происшествия

Двое симферопольцев проникали в квартиры и воровали украшения: Ущерб составил почти миллион рублей

Они подбирали ключи и отпирали замки
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Основной целью преступников были деньги и драгоценностиОсновной целью преступников были деньги и драгоценностиФото: Архив "КП"
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В Симферополе полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в совершении квартирных краж. Замки они открывали с помощью подбора ключа.

Они попались в двух кражах, которые произошли в один день. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.

Расследование привело сотрудников уголовного розыска к двоим жителям Евпатории в возрасте 39 и 42 лет. Оказалось что в прошлом они были неоднократно осуждены за похожие преступления.

Сейчас оба преступника находятся в следственном изоляторе.

- Подозреваемые дали признательные показания в совершении последних двух краж в Симферополе и еще девяти аналогичных преступлений в разных городах Крыма. Полицией был изъят автомобиль, на котором злоумышленники передвигались по территории Крыма, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Большая часть похищенного была обнаружена в доме бывшей жены одного из подозреваемых.

Теперь мужчин ждет наказание - лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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