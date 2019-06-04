2019-06-04T17:55:21+03:00
Экономика

Республика Крым презентует инвестиционный потенциал на ПМЭФ-2019

В общей сложности планируется представить около 30 проектов
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: официальная страница форумаФото: официальная страница форума
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Республика Крым презентует инвестиционный потенциал на Петербургском Международном Экономическом форуме - 2019, который пройдет в северной столице с 6 по 8 июня.

Крымскую делегацию возглавит Глава республики Сергей Аксенов, также в нее войдет курирующий экономический блок вице-премьер правительства-министр финансов РК Ирина Кивико, министр экономического развития РК Людмила Бланк, а также руководители других министерств и ведомств и предприниматели.

Экспозиционный стенд региона займет площадь в 60 квадратных метров. Там оборудуют фотозону с большим макетом дворца "Ласточкино гнездо" - визитной карточки Крыма.

- На ПМЭФ-2019 Крым продемонстрирует достижения первой пятилетки, главное из которых – почти двукратный темп роста экономики, - отметил генеральный директор Корпорации развития РК Наиль Габбасов. - Мы готовы предложить инвесторам площадки для реализации новых проектов в различных отраслях экономики. Наша задача - привлечь внимание к перспективному региону, создать площадку для эффективных коммуникаций и подписания новых соглашений.

По словам Габбасова, на стенде представят достижения в рекреационной, сельскохозяйственной и промышленной отраслях, а также инвестиционный потенциал региона. В общей сложности – около 30 проектов в строительной, транспортной, социальной и других отраслях. Гостям презентуют интерактивную карту инвестплощадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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