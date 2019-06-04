Под Симферополем столкнулись ВАЗ и троллейбус, есть жертвы

СЕГОДНЯ 19:11 2019-06-04T19:11:17+03:00

Авария произошла во вторник на Евпаторийском шоссе

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В поселке Богдановка (пригород Симферополя) столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и троллейбус.

Авария произошла сегодня, 4 июня, примерно в 17.40.

- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь с превышением разрешенной скорости, допустил столкновение с троллейбусом, стоящим в крайней правой полосе проезжей части, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В итоге - две жертвы: погибли водитель легковушки, а также пассажир, находившийся на переднем сиденье. Еще двоих пассажиров, которые сидели сзади, доставили в больницу с травмами.

- По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, - заключили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU