В Крыму из-за грозы 19,5 тысяч абонентов сидели без света
В Крыму из-за грозы с сильным ливнем частично остались без света жители Первомайского и Раздольненского районов - 19 516 абонентов (суммарная мощность 8,6 МВт).
Как пояснили в "Крымэнерго", из-за шквального ветра в 16.15 произошло технологическое нарушение на высоковольтной линии 110 кВ Островская - Ковыльное.
- К 17.10 энергетики перезапитали потребителей Первомайского района (6 МВт), к 18.12 электроэнергия поступила в дома всех ранее обесточенных при непогоде абонентов, - отметили на предприятии.
Как сообщалось, на 4-5 июня ГУ МЧС по Республике Крым объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные грозы, ливни, ветер.
ИСТОЧНИК KP.RU