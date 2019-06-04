2019-06-04T20:11:45+03:00
Происшествия

В Крыму из-за грозы 19,5 тысяч абонентов сидели без света

Энергетики восстановили подачу электричества через пару часов
Анастасия ЖУКОВА
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Электричество пропало в 16.15Электричество пропало в 16.15Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму из-за грозы с сильным ливнем частично остались без света жители Первомайского и Раздольненского районов - 19 516 абонентов (суммарная мощность 8,6 МВт).

Как пояснили в "Крымэнерго", из-за шквального ветра в 16.15 произошло технологическое нарушение на высоковольтной линии 110 кВ Островская - Ковыльное.

- К 17.10 энергетики перезапитали потребителей Первомайского района (6 МВт), к 18.12 электроэнергия поступила в дома всех ранее обесточенных при непогоде абонентов, - отметили на предприятии.

Как сообщалось, на 4-5 июня ГУ МЧС по Республике Крым объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные грозы, ливни, ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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