2019-06-05T11:10:25+03:00
Звезды

Светская львица с большими губами взбудоражила Instagram дерзкой татуировкой

Олечка Фомочка из Симферополя разделась и похвасталась рисунком на бедре [фото]
Мария ЛЮТОВА
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Фото: Instagram / @olechkafomochkaФото: Instagram / @olechkafomochka
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Популярная крымская инста-блогер Ольга Фомкина (больше известна как Олечка Фомочка) похвасталась перед своими подписчиками татуировкой на бедре

- Во-о-о-о-о-от он, хищник! Решение принято за 5 минут! В воскресение я приехала к мастеру, обсудили эскиз, озвучила ему, что хочу видеть, показала место. В течении двух дней получила эскиз, одобрила - и во вторник я уже была в гостях у Андрея! - написала блогер.

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Олечка Фомочка набила тату
10875 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам Ольги, процесс длился 6,5 часов.

- Я все вытерпела за один раз. Чему очень рада! В очередной раз убедилась, что я не только смелая, но и сильная, - заявила Фомочка. - Почему именно лев? Потому что это символ власти, мощи, силы! Царь зверей. Мы с ним близки по духу. И именно этот хищник должен красоваться на моем теле. Я безгранично рада, что мои решения принимаются быстро. Ни о чем не жалею. А даже наоборот, счастлива, что теперь со львом мы едины. Я вложила смысл и посыл в эту татуировку. Если хочешь и видишь, что тебе это нужно - делай. Жизнь одна.

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#звёзднаякрымскаядочь#ядовитыйстиль
2076 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

Первая фотография уже собрала почти 11 тысяч лайков, и блогер сразу сделала несколько ярких фотосессий, демонстрирующих татуировку.

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Пляжный сезон открыт. Жаркие будни #звёзднаякрымскаядочь#ядовитыйстиль
4626 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Всего у Ольги 130 тысяч подписчиков в Instagram. Жительница Симферополя стала популярной, когда увеличила губы - и благодаря этому засветилась на федеральном ТВ.

olechkafomochkaolechkafomochka
Получаю удовольствие Сумасшедшая съёмка прошла #звёзднаякрымскаядочь #ядовитыйстиль
5256 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Эпатажная красотка часто появляется на светских мероприятиях, не пропуская ни одной по-настоящему крутой вечеринки. Заработав популярность в интернете, запустила собственный бренд одежды. Время от времени выступает как мотивационный спикер на форумах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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