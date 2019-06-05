Три российских города назовут улицы в честь Симферополя

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-05T11:55:58+03:00

Несколько улиц в России станут Симферопольскими Фото: Надежда ДАЦЮК

Это Уфа, Ставрополь и Омск

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Улицы, названные в честь Симферополя, появятся в Уфе, Ставрополе и Омске.

- День города прошел очень ярко и красочно. По итогам нашей совместной работы с делегациями городов-партнеров, Омск, Уфа и Ставрополь приняли решение переименовать существующие или назвать новые улицы в честь Симферополя, - сказала глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Также глава администрации отметила, что в честь Дня города Уфа подарила Симферополю сертификат на 10 миллионов рублей. За эти деньги столица Крыма планирует приобрести коммунальную технику.

- Мы решили приобрести восемь единиц техники для наших 12 участков, по которым выполняется контроль, - добавила глава администрации.

Напомним, Симферополь праздновал День города 1 и 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU