Даниловский пруд в Симферополе пообещали очистить к пятнице

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-05T13:55:49+03:00

В администрации города отметили, что этим местом будут гордиться, как и набережной Салгира

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К пятнице, 7 июня, в Симферополе приведут в порядок и очистят от мусора Даниловский пруд. Об этом сообщила глава администрации города Наталья Маленко.

- Уже дано поручение очистить Даниловский пруд, и сегодня оно находится в работе. Срок исполнения-эта пятница. Это то место, которым мы будем гордиться так же, как и набережной реки Салгир. Но все сразу и одномоментно решить невозможно, к сожалению, - сказала глава города.

Даниловский пруд в Симферополе находится на пересечении улиц Данилова и Севастопольской.

ИСТОЧНИК KP.RU