Даниловский пруд в Симферополе пообещали очистить к пятнице
В администрации города отметили, что этим местом будут гордиться, как и набережной Салгира
В таком состоянии находится пруд сейчасФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:
К пятнице, 7 июня, в Симферополе приведут в порядок и очистят от мусора Даниловский пруд. Об этом сообщила глава администрации города Наталья Маленко.
- Уже дано поручение очистить Даниловский пруд, и сегодня оно находится в работе. Срок исполнения-эта пятница. Это то место, которым мы будем гордиться так же, как и набережной реки Салгир. Но все сразу и одномоментно решить невозможно, к сожалению, - сказала глава города.
Даниловский пруд в Симферополе находится на пересечении улиц Данилова и Севастопольской.
ИСТОЧНИК KP.RU