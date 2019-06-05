В Крыму на 6 июня объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-05T14:17:45+03:00

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В Крыму в четверг, 6 июня, местами ожидаются сильные ливни, грозы и шквал до 20-25 метров в секунду. Возможен град.

В МЧС по Республике Крым попросили соблюдать необходимые меры предосторожности.

ВАЖНО

Правила безопасности при непогоде:

- при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;

- если ливень застал вас в машине медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;

- закрепите слабые конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы;

- на улице деритесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU