В центре Севастополя обезвредили 250-килограммовую немецкую авиабомбу

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-05T17:08:30+03:00

Боеприпас был обнаружен при строительных работах. Фото: пресс - служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Изменить размер текста: A A

В самом сердце Севастополя, у знаменитого памятника матросу и солдату обнаружили крупную немецкую авиабомбу времен Второй Мировой Войны. Опасную находку осмотрели специалисты МЧС.

- В ходе обследования было установлено, что тип взрывателя допускает перевозку. Для дальнейшего уничтожения боеприпас решено было транспортировать с места обнаружения. Однако сложность была в том, что рядом, по улице Сенявина, расположены жилые многоквартирные дома, - поделился капитан внутренней службы Арсен Смаилов.

Действительно, учитывая мощность боеприпаса, были приняты серьезные меры безопасности: опасную зону оцепили на время извлечения авиабомбы из грунта.

Севастопольские пиротехники МЧС обезвредили 250-килограммовую бомбу, найденную в центре города.Видео: МЧС

Людей, проживающих в квартирах в радиусе возможного взрыва опасной находки временно эвакуировали из квартир. Все эвакуированные были приглашены на бесплатный сеанс в кинотеатре "Победа".

ИСТОЧНИК KP.RU