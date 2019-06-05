2019-06-05T17:08:30+03:00
Происшествия

В центре Севастополя обезвредили 250-килограммовую немецкую авиабомбу

Жилой квартал, где обнаружили боеприпас, пришлось оцепить [видео]
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Боеприпас был обнаружен при строительных работах. Фото: пресс - служба ГУ МЧС России по Республике КрымБоеприпас был обнаружен при строительных работах. Фото: пресс - служба ГУ МЧС России по Республике Крым
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В самом сердце Севастополя, у знаменитого памятника матросу и солдату обнаружили крупную немецкую авиабомбу времен Второй Мировой Войны. Опасную находку осмотрели специалисты МЧС.

- В ходе обследования было установлено, что тип взрывателя допускает перевозку. Для дальнейшего уничтожения боеприпас решено было транспортировать с места обнаружения. Однако сложность была в том, что рядом, по улице Сенявина, расположены жилые многоквартирные дома, - поделился капитан внутренней службы Арсен Смаилов.

Действительно, учитывая мощность боеприпаса, были приняты серьезные меры безопасности: опасную зону оцепили на время извлечения авиабомбы из грунта.

Севастопольские пиротехники МЧС обезвредили 250-килограммовую бомбу, найденную в центре города.Видео: МЧС

Людей, проживающих в квартирах в радиусе возможного взрыва опасной находки временно эвакуировали из квартир. Все эвакуированные были приглашены на бесплатный сеанс в кинотеатре "Победа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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