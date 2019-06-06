Прогноз погоды в Крыму на 6 июня: Дожди, грозы и до +32 градусов

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-06T08:15:34+03:00

Местами порывы ветра до 15 метров в секунду Фото: "КП" Архив

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В Симферополе 6 июня переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, днем 30…32 градуса.

В Севастополе сегодня также переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма 6 июня ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.

В Керчи сегодня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18…20 градусов, днем 28…30 градусов.

Напомним, в Крыму на 6 июня объявили штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU