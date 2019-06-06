В начале лета из аэропорта «Симферополь» открылись новые рейсы в 40 городов

СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-06T09:08:33+03:00

Сейчас рейсы из аэропорта выполняют 15 авиакомпаний по 55 направлениям Фото: "КП" Архив

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В начале лета авиакомпании из аэропорта «Симферополь» открыли новые рейсы почти в 40 городов. Они будут выполнятся с разной частотой до сентября-октября 2019 года.

С началом курортного сезона новые рейсы запустили: «Аэрофлот», «Руслайн», «Азимут», «Ямал», Nordwind, Red Wings, Pegas и Smartavia.

Также появились прямые рейсы в Саранск и Элисту из Симферополя.

- В связи с открытием новых рейсов частота полетов из аэропорта Симферополь выросла на треть. В мае аэропорт в среднем обслуживал 50 рейсов в сутки. С начала июня общее количество принятых и отправленных самолетов превысило 80, а пассажиропоток составил около 18 тысяч человек в сутки, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Сейчас рейсы из аэропорта выполняют 15 авиакомпаний по 55 направлениям.

Напомним, аэропорт крымской столицы с начала 2019 года симферопольский аэропорт обслужил 1,2 миллиона пассажиров. Это на один процент больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU