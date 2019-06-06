В Крыму от града удалось спасти почти тысячу гектаров садов

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-06T09:50:43+03:00

В Крыму на 6 июня объявили штормовое предупреждение. Фото: Татьяна Сидорова

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Почти тысячу гектаров садов удалось спасти от града. Как сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, это удалось сделать благодаря активным воздействиям на градовые процессы.

Сотрудники предприятия «Крымский элеватор» проводили работы на территориях Белогорского, Кировского, Красногвардейского, Первомайского, Раздольненского и Сакского районов.

- В этих районах отмечалось лишь выпадение крупы без повреждения сельскохозяйственных растений, - добавил Рюмшин.

Для проведения активных антиградовых воздействий израсходовали 38 ракет «Алазань-6», а также 20 ГЛА-105.

Они предназначены для воздействия на облака: в него восходящими потоками вносится льдообразующий реагент.

Напомним, в Крыму на 6 июня объявили штормовое предупреждение. Местами на полуострове возможны сильные дожди, град и шквал.

ИСТОЧНИК KP.RU