2019-06-06T13:59:52+03:00
Дом. Семья

"Там любовь!": В Севастополе пара собак "удочерила" кошку

Горожане умиляются и снимают необычное "семейство" на видео
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Мурка ластится к своим покровителямМурка ластится к своим покровителямФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Изменить размер текста:

Севастопольцы вот уже пару дней наблюдают на площади 50-летия СССР умилительную картину: милая трехцветная кошечка не отходит от пары собак.

Мур-р! В Севастополе уличная кошка живет с парой собак.Кошка и собаки на рынке "пл. 50-летия СССР" в Севастополе

Черный крупный кобель и его рыжая спутница явно взяли мурку под свою опеку. Кошка ест и пьет с ними из одной миски, урчит и ластится к своим покровителям.

- Ты смотри, что делает! Собакам - хоть бы что! - смеются горожане. - Вот такая там любовь.

- Какие хорошие! - умиляются дети.

Действительно, пресловутыми драками и ссорами, "как кошка с собакой", здесь и не пахнет: у четвероногих тишь да гладь. Усатая-хвостатая мадемуазель спокойно ложится рядом с псами, ходит по ним, щекочет носы хвостом. Собаки не возражают.

Животные с удовольствием позируют фотографам Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Животные с удовольствием позируют фотографамФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Они что, позируют? - удивляются севастопольцы и с удовольствием снимают необычное семейство на камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинец хотел провезти в Крым 35 килограмм нелегальной косметики
В Симферопольском водохранилище нашли труп мужчины
В Симферополе изменилась схема движения трех автобусных маршрутов
На трассе «Таврида» появятся 8 многофункциональных комплексов
В Крыму от града удалось спасти почти тысячу гектаров садов
В начале лета из аэропорта «Симферополь» открылись новые рейсы в 40 городов
Прогноз погоды в Крыму на 6 июня: Дожди, грозы и до +32 градусов
В Ленинском районе открыли четырехполосное движение на трассе «Таврида»
В центре Севастополя обезвредили 250-килограммовую немецкую авиабомбу
В Петербурге Крым презентует инвесторам "Винную дорогу"
Крым подпишет на ПМЭФ-2019 четыре соглашения
В Крыму на 6 июня объявили штормовое предупреждение
Даниловский пруд в Симферополе пообещали очистить к пятнице
Три российских города назовут улицы в честь Симферополя
Певица Алена Свиридова назвала самое дикое место в Крыму
Светская львица с большими губами взбудоражила Instagram дерзкой татуировкой
В Севастополе предприниматель украла 400 тысяч из городского бюджета
Переход в кусты: Новые "зебры" в Симферополе повеселили горожан
Крым представит на ПМЭФ-2019 проект агропромышленного парка под Симферополем
Погода в Крыму на 5 июня: Штормовое предупреждение
В Крыму из-за грозы 19,5 тысяч абонентов сидели без света