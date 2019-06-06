"Там любовь!": В Севастополе пара собак "удочерила" кошку
Севастопольцы вот уже пару дней наблюдают на площади 50-летия СССР умилительную картину: милая трехцветная кошечка не отходит от пары собак.
Мур-р! В Севастополе уличная кошка живет с парой собак.Кошка и собаки на рынке "пл. 50-летия СССР" в Севастополе
Черный крупный кобель и его рыжая спутница явно взяли мурку под свою опеку. Кошка ест и пьет с ними из одной миски, урчит и ластится к своим покровителям.
- Ты смотри, что делает! Собакам - хоть бы что! - смеются горожане. - Вот такая там любовь.
- Какие хорошие! - умиляются дети.
Действительно, пресловутыми драками и ссорами, "как кошка с собакой", здесь и не пахнет: у четвероногих тишь да гладь. Усатая-хвостатая мадемуазель спокойно ложится рядом с псами, ходит по ним, щекочет носы хвостом. Собаки не возражают.
Животные с удовольствием позируют фотографамФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
- Они что, позируют? - удивляются севастопольцы и с удовольствием снимают необычное семейство на камеру.
ИСТОЧНИК KP.RU