"Там любовь!": В Севастополе пара собак "удочерила" кошку

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-06T13:59:52+03:00

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Севастопольцы вот уже пару дней наблюдают на площади 50-летия СССР умилительную картину: милая трехцветная кошечка не отходит от пары собак.

Мур-р! В Севастополе уличная кошка живет с парой собак.Кошка и собаки на рынке "пл. 50-летия СССР" в Севастополе

Черный крупный кобель и его рыжая спутница явно взяли мурку под свою опеку. Кошка ест и пьет с ними из одной миски, урчит и ластится к своим покровителям.

- Ты смотри, что делает! Собакам - хоть бы что! - смеются горожане. - Вот такая там любовь.

- Какие хорошие! - умиляются дети.

Действительно, пресловутыми драками и ссорами, "как кошка с собакой", здесь и не пахнет: у четвероногих тишь да гладь. Усатая-хвостатая мадемуазель спокойно ложится рядом с псами, ходит по ним, щекочет носы хвостом. Собаки не возражают.

Животные с удовольствием позируют фотографамФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Они что, позируют? - удивляются севастопольцы и с удовольствием снимают необычное семейство на камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU