2019-06-06T14:49:03+03:00
Общество

Украинец хотел провезти в Крым 35 килограмм нелегальной косметики

Таможенники изъяли 153 единицы товаров
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Крымской таможниФото: пресс-служба Крымской таможни
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Украинец пытался провезти в Крым 35,5 килограмм незадекларированной косметики. Его задержали сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска «Джанкой».

Нелегальный товар нашли в двух дорожных сумках в багажнике легковой машины. Там были крема, маски для лица, присушки антисептические, концентраты жидкие для лечения сосудов капилляров и другие косметические средства.

- Документы, подтверждающие стоимость товаров 153 единиц товаров, отсутствовали. Таможенное декларирование не осуществлялось, – говорится в сообщении пресс-службы Крымской таможни.

Таможенники изъяли косметику и отправили на экспертизу, чтобы определить ее рыночную стоимость. Мужчина рассказал, что хотел подарить средства родственникам и друзьям, и якобы не знал, что ее нужно декларировать.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование). Украинцу грозит наложение штрафа до двукратного размера стоимости товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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