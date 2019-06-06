2019-06-06T16:46:12+03:00
Происшествия

В Симферополе внук потратил все около 70 тысяч накоплений пенсионерки на наркотики

Деньги мужчина заменил бумажками «банка приколов»
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Пенсионерка лишилась всех накопленийПенсионерка лишилась всех накопленийФото: Архив "КП"
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Полиция Симферополя задержала 42-х летнего мужчину, который украл все накопления у 90- летней родной бабушки и спустил их на наркотики.

Пропажу пенсионерка долгое время не замечала. Но на днях женщина решила пересчитать накопленное. К своему удивлению она обнаружила, что вместо 69 000 рублей лежали подделки, «билеты банка приколов».

Расследование было недолгим - сотрудники полиции сразу заподозрили внука пострадавшей. Последний уже не раз попадался на незаконном обороте наркотиков.

После задержания мужчина признался, что некоторое время назад начал красть у пожилой родственницы банкноты, постепенно заменяя настоящие деньги на «дубли банка приколов». Не стал он отрицать и то, что все добытые таким путем деньги он потратил на наркотики.

- Следователем отдела полиции «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщили в пресс - службе МВД по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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