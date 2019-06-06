2019-06-06T18:13:14+03:00
Происшествия

В Гагаринском парке Симферополя украли целую рощу деревьев

Пропало более 40 растений
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Фото: Facebook Натальи МаленкоФото: Facebook Натальи Маленко
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Утром 6 июня жителей Симферополя, спешивших по своим делам через Гагаринский парк, ждал неприятный сюрприз. Более 40 декоративных деревьев и кустарников, которые высадили меценаты, выкопали с корнями.

Фото: Facebook Натальи Маленко

Фото: Facebook Натальи Маленко

На месте растений остались только ямы. Исчезли полюбившиеся горожанам можжевельник, туи, ели и рододендроны. При этом похитителей явно было несколько - чтобы извлечь некоторые растения пришлось постараться

- Обращаюсь к горожанам с просьбой: если вы стали свидетелем противоправных действий в отношении городского имущества, в том числе зеленых насаждений - пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Делайте фото- и видеофиксацию, передавайте информацию в правоохранительные органы, либо в администрацию. Вандализм можно искоренить только совместными усилиями, - призвала глава городской администрации Наталья Маленко.

Фото: Facebook Натальи Маленко

Фото: Facebook Натальи Маленко

Происшествие уже обсуждается в соцсетях - кто то считает что стоит установить в парке камеры, кто то сетует на дикость людей ворующих растения из общих пространств. Но все жители единодушны в надежде на скорое возвращение деревьев и неизбежности наказании для воров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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