МВД Крыма проводит проверку по факту пропажи саженцев из Гагаринского парка
МВД по Республике Крым проводит проверку по факту пропажи саженцев из Гагаринского парка. Там неизвестные выкопали с корнями 40 саженцев декоративных деревьев и кустарников.
Исчезли полюбившиеся горожанам можжевельник, туи, ели и рододендроны.
- Информация зарегистрирована в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В свою очередь глава администрации Симферополя обратилась к горожанам с просьбой сообщать о противоправных действиях.
- Делайте фото- и видеофиксацию, передавайте информацию в правоохранительные органы, либо в администрацию. Вандализм можно искоренить только совместными усилиями, - призвала глава города.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Севастополе неизвестные частично разобрали причал на Графской пристани. Территорию оцепили, там проводятся восстановительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU