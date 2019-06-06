МВД Крыма проводит проверку по факту пропажи саженцев из Гагаринского парка

СЕГОДНЯ 21:33 2019-06-06T21:33:03+03:00

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МВД по Республике Крым проводит проверку по факту пропажи саженцев из Гагаринского парка. Там неизвестные выкопали с корнями 40 саженцев декоративных деревьев и кустарников.

Исчезли полюбившиеся горожанам можжевельник, туи, ели и рододендроны.

- Информация зарегистрирована в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В свою очередь глава администрации Симферополя обратилась к горожанам с просьбой сообщать о противоправных действиях.

- Делайте фото- и видеофиксацию, передавайте информацию в правоохранительные органы, либо в администрацию. Вандализм можно искоренить только совместными усилиями, - призвала глава города.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Севастополе неизвестные частично разобрали причал на Графской пристани. Территорию оцепили, там проводятся восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU