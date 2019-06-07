2019-06-07T09:25:50+03:00
Общество

В Севастополе 11 и 12 июня ограничат движение транспорта

Это связано с проведением Дня России и Дня города
Александра КОРШУНОВА
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Это продлится до 14 июняЭто продлится до 14 июняФото: "КП" Архив
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Центр Севастополя с 11 июня ограничат для движения транспорта в связи с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню России и 236-й годовщине со Дня основания города.

- Вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств, кроме экстренных спецслужб и технической группы, а также участников культурно-массовых мероприятий, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

КОНКРЕТНО

Где ограничат движение:

- 11 июня на пл. Нахимова с 23:00 часов до окончания мероприятий 14 июня;

- на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова с 11:00 часов до 17:00 часов 12 июня.

12 июня с 11:00 до 17:00 часов вводятся временные ограничения движения всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта, на участке формирования и движения колон от пл. Суворова - ул. Ленина - пр. Нахимова - пл. Лазарева.

В случае осложнения дорожной обстановки будет введено временное ограничение движения по ул. Ленина от пл. Ушакова до пл. Суворова, а также ул. Портовая и ул. Троллейбусный спуск.

Также 12 июня с 15:30 до 17:00 часов вводятся временные ограничения движения всех видов транспортных средств от пл. Суворова - ул. Ленина - просп. Нахимова - пл. Лазарева.

В День России и 236-й годовщины со Дня основания города Севастополя с 11:00 до 17:00 часов изменение направления одностороннего движения:

- ул. Советская от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина;

- ул. Воронина от пересечения с ул. Советская до ул. Спуск Шестакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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