2019-06-07T09:56:00+03:00
Общество

Расширенная сельхозярмарка пройдет в Симферополе 8 июня

Торговые точки будут работать с 8.00
Александра КОРШУНОВА
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Торговые точки оборудуют теневыми навесамиТорговые точки оборудуют теневыми навесамиФото: "КП" Архив
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В Симферополе в субботу, 8 июня, пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Там свою продукцию представят 140 производителей из всех регионов Крыма.

Из-за жаркой погоды будет проведен усиленный ветеринарный и санитарный контроль продукции. Торговые точки оборудуют теневыми навесами.

- Обязательно на всем ассортименте продукции должны быть ценники, у продавцов аккуратная спецодежда, чтобы людям было не только комфортно, но и приятно делать покупки. Прорабатывается вопрос организации музыкального сопровождения ярмарочных мероприятий, 0 рассказала замглавы администрации Симферополя Татьяна Свириденко.

ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЯРМАРКА

- проезд от ул. Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», в районе ул. Киевская, 177.

- парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе ул. Кечкеметской / ул. Б.Куна.

- парковка перед зданием ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», в районе ул. Ракетной, 10.

Работать торговые точки будут с 8.00 до 15.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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