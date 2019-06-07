2019-06-07T10:01:32+03:00
Общество

Бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина увезли в больницу из СИЗО

У него диагностировали нарушение ритма сердца
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободыЧиновнику грозит до 12 лет лишения свободыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина 3 июня госпитализировали в городскую клиническую Больницу №20 из СИЗО в Лефортово в связи с ухудшением состояния здоровья.

- У Виталия Германовича хроническое заболевание сердца. В Лефортово его осмотрел врач-кардиолог, ему поставили холтер, из расшифровки которого следует, что у Нахлупина нарушение ритма сердца. Потому было принято решение госпитализировать Нахлупина для более глубокого обследования и установления диагноза, - сообщила «КП-Крым» адвокат Нахлупина Ольга Лукманова.

По ее словам, на следующей неделе планируется продление меры пресечения.

- Я думаю к судебному заседанию его обязательно приведут в порядок. Оно обязательно состоится, - добавила Лукманова.

Напомним, Виталий Нахлупин, и.о. замминистра транспорта Валентин Дукорский и бывший зампред комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка с середины октября 2018 года содержатся под стражей. Им вменяется особо тяжкое коррупционное преступление - получение взятки в размере 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сильный ливень заблокировал работу автовокзала в Севастополе
Куда в Симферополе можно сдать использованные батарейки
На тропе Голицына в Крыму мужчине стало плохо с сердцем
На «Тавриде» столкнулись пять автомобилей: Один человек пострадал
Расширенная сельхозярмарка пройдет в Симферополе 8 июня
В Севастополе 11 и 12 июня ограничат движение транспорта
Бомбы - на мишени: На востоке Крыма проходят учения морской авиации
МВД Крыма проводит проверку по факту пропажи саженцев из Гагаринского парка
В Крыму почти 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий пострадали от града
В Гагаринском парке Симферополя украли целую рощу деревьев
В Симферополе внук потратил все около 70 тысяч накоплений пенсионерки на наркотики
Украинец хотел провезти в Крым 35 килограмм нелегальной косметики
В Симферопольском водохранилище нашли труп мужчины