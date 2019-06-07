Бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина увезли в больницу из СИЗО

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-07T10:01:32+03:00

Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

У него диагностировали нарушение ритма сердца

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Бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина 3 июня госпитализировали в городскую клиническую Больницу №20 из СИЗО в Лефортово в связи с ухудшением состояния здоровья.

- У Виталия Германовича хроническое заболевание сердца. В Лефортово его осмотрел врач-кардиолог, ему поставили холтер, из расшифровки которого следует, что у Нахлупина нарушение ритма сердца. Потому было принято решение госпитализировать Нахлупина для более глубокого обследования и установления диагноза, - сообщила «КП-Крым» адвокат Нахлупина Ольга Лукманова.

По ее словам, на следующей неделе планируется продление меры пресечения.

- Я думаю к судебному заседанию его обязательно приведут в порядок. Оно обязательно состоится, - добавила Лукманова.

Напомним, Виталий Нахлупин, и.о. замминистра транспорта Валентин Дукорский и бывший зампред комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка с середины октября 2018 года содержатся под стражей. Им вменяется особо тяжкое коррупционное преступление - получение взятки в размере 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU