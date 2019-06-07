Бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина увезли в больницу из СИЗО
Бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина 3 июня госпитализировали в городскую клиническую Больницу №20 из СИЗО в Лефортово в связи с ухудшением состояния здоровья.
- У Виталия Германовича хроническое заболевание сердца. В Лефортово его осмотрел врач-кардиолог, ему поставили холтер, из расшифровки которого следует, что у Нахлупина нарушение ритма сердца. Потому было принято решение госпитализировать Нахлупина для более глубокого обследования и установления диагноза, - сообщила «КП-Крым» адвокат Нахлупина Ольга Лукманова.
По ее словам, на следующей неделе планируется продление меры пресечения.
- Я думаю к судебному заседанию его обязательно приведут в порядок. Оно обязательно состоится, - добавила Лукманова.
Напомним, Виталий Нахлупин, и.о. замминистра транспорта Валентин Дукорский и бывший зампред комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка с середины октября 2018 года содержатся под стражей. Им вменяется особо тяжкое коррупционное преступление - получение взятки в размере 5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU