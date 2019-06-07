На тропе Голицына в Крыму мужчине стало плохо с сердцем

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-07T11:13:51+03:00

У него выявили признаки гипертонии. Фото: пресс-служба МЧС по РК

К нему на помощь выехали спасатели

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В Крыму на тропе Голицына, в районе Разбойничьей бухте, туристу стало плохо с сердцем. На помощь к пострадавшему выехали спасатели.

Когда они прибыли на место, они обнаружили мужчину с признаками гипертонии.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства оказали мужчине первую помощь и с помощью носилок транспортировали его к автомобилю «скорой помощи», - сообщил министр МЧС по РК Сергей Шахов.

Спасатели просят туристов учитывать, что поход - это повышенная нагрузка на организм. И существует определенный перечень противопоказаний для участия в походе. Человеку нужно понять, способен ли он самостоятельно контролировать болезнь.

- Возьмите с собой полное количество лекарств, которые необходимые как при обычном течении болезни, так и при обострениях, - добавили в чрезвычайном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU