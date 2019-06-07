2019-06-07T11:13:51+03:00
Общество

На тропе Голицына в Крыму мужчине стало плохо с сердцем

К нему на помощь выехали спасатели
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
У него выявили признаки гипертонии. Фото: пресс-служба МЧС по РКУ него выявили признаки гипертонии. Фото: пресс-служба МЧС по РК
Изменить размер текста:

В Крыму на тропе Голицына, в районе Разбойничьей бухте, туристу стало плохо с сердцем. На помощь к пострадавшему выехали спасатели.

Когда они прибыли на место, они обнаружили мужчину с признаками гипертонии.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства оказали мужчине первую помощь и с помощью носилок транспортировали его к автомобилю «скорой помощи», - сообщил министр МЧС по РК Сергей Шахов.

Спасатели просят туристов учитывать, что поход - это повышенная нагрузка на организм. И существует определенный перечень противопоказаний для участия в походе. Человеку нужно понять, способен ли он самостоятельно контролировать болезнь.

- Возьмите с собой полное количество лекарств, которые необходимые как при обычном течении болезни, так и при обострениях, - добавили в чрезвычайном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сильный ливень заблокировал работу автовокзала в Севастополе
Куда в Симферополе можно сдать использованные батарейки
На «Тавриде» столкнулись пять автомобилей: Один человек пострадал
Расширенная сельхозярмарка пройдет в Симферополе 8 июня
Бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина увезли в больницу из СИЗО
В Севастополе 11 и 12 июня ограничат движение транспорта
Бомбы - на мишени: На востоке Крыма проходят учения морской авиации
МВД Крыма проводит проверку по факту пропажи саженцев из Гагаринского парка
В Крыму почти 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий пострадали от града
В Гагаринском парке Симферополя украли целую рощу деревьев
В Симферополе внук потратил все около 70 тысяч накоплений пенсионерки на наркотики
Украинец хотел провезти в Крым 35 килограмм нелегальной косметики
В Симферопольском водохранилище нашли труп мужчины