На тропе Голицына в Крыму мужчине стало плохо с сердцем
В Крыму на тропе Голицына, в районе Разбойничьей бухте, туристу стало плохо с сердцем. На помощь к пострадавшему выехали спасатели.
Когда они прибыли на место, они обнаружили мужчину с признаками гипертонии.
- Сотрудники чрезвычайного ведомства оказали мужчине первую помощь и с помощью носилок транспортировали его к автомобилю «скорой помощи», - сообщил министр МЧС по РК Сергей Шахов.
Спасатели просят туристов учитывать, что поход - это повышенная нагрузка на организм. И существует определенный перечень противопоказаний для участия в походе. Человеку нужно понять, способен ли он самостоятельно контролировать болезнь.
- Возьмите с собой полное количество лекарств, которые необходимые как при обычном течении болезни, так и при обострениях, - добавили в чрезвычайном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU