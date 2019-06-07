В национальном рейтинге инвестклимата Крым поднялся на 16 позиций

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-07T14:07:32+03:00

Условия для работы инвесторов в регионе оценили на высоком уровне Фото: "КП" Архив

Такие данные озвучили на ПМЭФ-2019

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Крым поднялся на 16 позиций в национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив. Такие данные озвучили на Петербургском международном экономическом форуме.

Условия для работы инвесторов в регионе оценили на высоком уровне.

Этом способствует то, что каждый проект сопровождает персональный менеджер - специалист Корпорации развития РК. А весь процесс курирует представитель исполнительных органов государственной власти.

- Инвестор понимает, что он не один и помощь всегда будет оказана. Думаю, наша слаженная работа, поддержка Главы республики, вице-премьера, финансово-экономического блока, министерств и ведомств, добросовестное отношение инвесторов - все это сказалось и на рейтинге, - отметил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Наиль Габбасов.

Первое место в рейтинге 2019 года заняла Москва, второе - Республика Татарстан, третье - Тюменская область.

ИСТОЧНИК KP.RU