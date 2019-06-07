2019-06-07T14:07:32+03:00
Экономика

В национальном рейтинге инвестклимата Крым поднялся на 16 позиций

Такие данные озвучили на ПМЭФ-2019
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Условия для работы инвесторов в регионе оценили на высоком уровнеУсловия для работы инвесторов в регионе оценили на высоком уровнеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Крым поднялся на 16 позиций в национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив. Такие данные озвучили на Петербургском международном экономическом форуме.

Условия для работы инвесторов в регионе оценили на высоком уровне.

Этом способствует то, что каждый проект сопровождает персональный менеджер - специалист Корпорации развития РК. А весь процесс курирует представитель исполнительных органов государственной власти.

- Инвестор понимает, что он не один и помощь всегда будет оказана. Думаю, наша слаженная работа, поддержка Главы республики, вице-премьера, финансово-экономического блока, министерств и ведомств, добросовестное отношение инвесторов - все это сказалось и на рейтинге, - отметил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Наиль Габбасов.

Первое место в рейтинге 2019 года заняла Москва, второе - Республика Татарстан, третье - Тюменская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму стартовала избирательная кампания в парламент республики
В Крыму выявили новый вид опасной саранчи
МЧС: В Крыму из-за непогоды ЧП не произошло
Сильный ливень заблокировал работу автовокзала в Севастополе
Куда в Симферополе можно сдать использованные батарейки
На тропе Голицына в Крыму мужчине стало плохо с сердцем
На «Тавриде» столкнулись пять автомобилей: Один человек пострадал
Расширенная сельхозярмарка пройдет в Симферополе 8 июня
Бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина увезли в больницу из СИЗО
В Севастополе 11 и 12 июня ограничат движение транспорта
Бомбы - на мишени: На востоке Крыма проходят учения морской авиации
МВД Крыма проводит проверку по факту пропажи саженцев из Гагаринского парка
В Крыму почти 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий пострадали от града
В Гагаринском парке Симферополя украли целую рощу деревьев
В Симферополе внук потратил все около 70 тысяч накоплений пенсионерки на наркотики
Украинец хотел провезти в Крым 35 килограмм нелегальной косметики
В Симферопольском водохранилище нашли труп мужчины