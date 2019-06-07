2019-06-07T15:05:44+03:00
Общество

В Крыму выявили новый вид опасной саранчи

Она питается зерновыми культурами
Александра КОРШУНОВА
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164 гектара уже обработаны против вредителя164 гектара уже обработаны против вредителяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Специалисты Россельхознадзора обнаружили на 19 гектарах крымских земель новый вид опасного вредителя – марокканскую саранчу. Очаги массового распространения насекомого выявили на территориях Джанкойского и Первомайского районов.

Всего в республике обследовали 225 гектаров земель. Из них 164 уже обработаны против вредителя.

В ведомстве рекомендовали руководителям хозяйств мониторить посевы.

ЧТО ДЕЛАТЬ

- В случае обнаружения численности, превышающей экономический порог вредоносности (2-5 личинок/кв.м), необходимо оповестить районные управления сельского хозяйства, сельские советы, межрайонные отделы филиала «Россельхозцентра», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Далее в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19 провести обработку препаратами, разрешенными к применению на территории РФ. Рекомендованы к использованию: Кинмикс, КЭ (0,5-0,6 л/га), Децис Профи, ВДГ (0,04-0,05 кг/га), Кинфос, КЭ (0,3-0,4 л/га), Локустин, КС (0,08-0,12 л/га), Фьюри, ВЭ (0,1-0,15 л/га) и другие.

СПРАВКА «КП»

Мароккская саранча питается зерновыми культурами - пшеницей, ячменем, просом, рисом и кукурузой, а также бобовыми (горохом, фасолью, чечевицей, люцерной, клевером), могут повреждаться листья, стебли и зерна, деревья, хлопчатник, виноградники, табак, подсолнечник, овощные (капуста, морковь, лук, салат).

ИСТОЧНИК KP.RU

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