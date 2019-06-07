2019-06-07T15:41:41+03:00
Политика

В Крыму стартовала избирательная кампания в парламент республики

До 7 июля политические партии имеют право выдвинуть своих кандидатов
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Выборы близко: избирательная кампания стартовала в КрымуВыборы близко: избирательная кампания стартовала в КрымуФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Крыма официально стартовала в пятницу, 7 июня. Об этом сообщила заместитель председателя Избирательной комиссии республики Инна Гузеева.

В течение месяца всем крымчанам, желающим податься в депутаты, и партиям будет необходимо выдвинуть кандидатуры. В этом году сделать это будет гораздо проще: по словам Гузеевой, партии могут подавать документы с помощью специальной программы.

- Всего будет замещено 75 депутатских мандатов в Госсовете. До 7 июля политические партии либо кандидаты имеют право выдвинуть список или свою кандидатуру для участия в выборах, - сообщила Гузеева.

Сами выборы, как и сообщалось ранее, пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. По мнению избиркома, принять участие в голосовании могут до 1,5 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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