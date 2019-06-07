2019-06-07T17:25:36+03:00
Спорт

Студент Крымского Федерального университета установил мировой рекорд

И готовится к чемпионату мира по плаванию
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Чемпионат России проходил в Дзержинске. Фото: Паралимпийский комитет РоссииЧемпионат России проходил в Дзержинске. Фото: Паралимпийский комитет России
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Студент Севастопольского экономико-гуманитарного института КФУ Андрей Граничка принял участие в Чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом. Теперь студент готовится к Чемпионату мира.

- Участие в Чемпионате принесло мне массу положительных эмоций и, конечно же, эйфорию от мирового рекорда. На этом работа не заканчивается: с 23 июня начинается подготовка к Чемпионату Мира, который пройдет в Лондоне 9-15 сентября, - поделился эмоциями Граничка.

По словам спортсмена, тренировки будут проходить в Евпатории и Подмосковье.

Кроме того, студент завоевал на Чемпионате России пять золотых медалей в индивидуальных программах и еще одну серебряную. А в групповой эстафете 4х50 м вольным стилем. севастопольская команда заняла первое место, передает пресс-служба КФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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