Студент Крымского Федерального университета установил мировой рекорд
Студент Севастопольского экономико-гуманитарного института КФУ Андрей Граничка принял участие в Чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом. Теперь студент готовится к Чемпионату мира.
- Участие в Чемпионате принесло мне массу положительных эмоций и, конечно же, эйфорию от мирового рекорда. На этом работа не заканчивается: с 23 июня начинается подготовка к Чемпионату Мира, который пройдет в Лондоне 9-15 сентября, - поделился эмоциями Граничка.
По словам спортсмена, тренировки будут проходить в Евпатории и Подмосковье.
Кроме того, студент завоевал на Чемпионате России пять золотых медалей в индивидуальных программах и еще одну серебряную. А в групповой эстафете 4х50 м вольным стилем. севастопольская команда заняла первое место, передает пресс-служба КФУ.
ИСТОЧНИК KP.RU