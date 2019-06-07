2019-06-07T18:16:01+03:00
Политика

К местным парламентским выборам в Крыму закупят 200 "электронных урн"

Эти комплексы отлично показали себя на президентских выборах
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Впервые в Крыму комплексы КОИБ были применены на президентских выборах. Фото: Избирательная Комиссия Республики КрымВпервые в Крыму комплексы КОИБ были применены на президентских выборах. Фото: Избирательная Комиссия Республики Крым
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Еще 200 комплексов обработки избирательных бюллетеней, в народе называемых "электронными урнами" закупит Центризбирком Крыма к 8 сентября 2019 года. Об этом сообщила Инна Гузеева, заместитель председателя Избирательной комиссии Крыма.

- Впервые эти комплексы использовались в Крыму на выборах президента. Всего их было 60, три в резерве и 57 использовались. Показали они себя безупречно, и было принято решение закупить еще 200 комплексов обработки избирательных бюллетеней - рассказала Гузеева.

По словам чиновника "электронные урны" исключают фактор человеческой ошибки при подсчете бюллетеней, что в свою очередь сведет на нет возможные обвинения в фальсификациях и "вбросах" на выборах.

Правда, пока что возможности установить такие системы на каждом избирательном пункте нет - они будут установлены только на самых крупных участках. Но Инна Гузееева уверена, что в дальнейшем автоматизация выборов будет только расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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