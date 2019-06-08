Переменная облачность и дожди: Прогноз погоды в Крыму на 8 июня
В Симферополе 8 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, днем 29…31 градусов.
В Севастополе в субботу облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью северный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 26…28°.
На Южном берегу Крыма сегодня облачно. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15/с. Температура воздуха ночью 20…22°; днем 27…29°.
В Керчи также переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе шквалы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 19…21 градусов, днем 30…32 градусов.
Напомним, 7 июня на Крым обрушилась непогода. Ветер сорвал крышу с Алупкинского дворца, а в Севастополе затопило почти весь город.
ИСТОЧНИК KP.RU
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