2019-06-08T08:18:29+03:00
Общество

Переменная облачность и дожди: Прогноз погоды в Крыму на 8 июня

Местами ожидаются грозы
Александра КОРШУНОВА
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А также усиление ветра до 15 метров в секундуА также усиление ветра до 15 метров в секундуФото: "КП" Архив
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В Симферополе 8 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, днем 29…31 градусов.

В Севастополе в субботу облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью северный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма сегодня облачно. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15/с. Температура воздуха ночью 20…22°; днем 27…29°.

В Керчи также переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе шквалы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 19…21 градусов, днем 30…32 градусов.

Напомним, 7 июня на Крым обрушилась непогода. Ветер сорвал крышу с Алупкинского дворца, а в Севастополе затопило почти весь город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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