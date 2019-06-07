Вот это мужики! Двое мужчин на руках перенесли бабулю через потоки воды после сильного ливня в Севастополе
Севастополь 7 июня словно парализовало. Сильный ливень затопил улицы города. Стихия разгулялась не на шутку особенно возле автовокзала.
Вся привокзальная площадь была заполнена водой.
Автобусы застряли и не могли выехать.Фото: Марина СИЗОВА
На самом вокзале - ни света, ни интернета. Люди уходили ни с чем – билеты не продавались. Маршрутки застряли на объездной дороге.
"У нас сегодня в Севастополе апокалипсис": Машины тонут, люди по пояс.Марина СИЗОВА
А куда деваться? Идти-то надоФото: Марина СИЗОВА
Движение рейсовых междугородних автобусов фактически до обеда было приостановлено. Спешащие в другие города туристы вынуждены были искать такси, особенно расстраивались те, кто не мог выехать на рейсовых маршрутах в аэропорт Симферополя. Невозможно было выбраться и в другие точки города - весь транспорт встал, а дорогу преграждали огромные лужи и потоки воды.
Все горожане как один бросались на помощь друг другу. Помогали вытаскивать из-под воды машины, перебираться через лужи мамочкам с детьми, туристам с огромными сумками и рюкзаками.
В районе автовокзала двое мужчин на руках пронесли бабулю через огромные потоки воды.
- Вот это мужики! Мощные пацаны! Правильно их мамы воспитали! - комментируют видео пользователи в соцсети.
Как мужики спасали бабулю после сильного ливня в Севастополе.7 июня город парализовало из-за стихииМарина СИЗОВА
На железнодорожной станции залило подвалы. МЧС откачивает воду.Фото: Саша ВЕТРОВ
Сейчас город подсчитывает урон, нанесенный стихией.
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ИСТОЧНИК KP.RU