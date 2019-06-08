2019-06-08T18:47:35+03:00
Общество

У берегов Крыма нашли 250-килограммовую бомбу

Она находилась на глубине 9-ти метров
Александра КОРШУНОВА
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Опасный предмет обнаружили дайверы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РКОпасный предмет обнаружили дайверы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК
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В Крыму, в поселке Орджоникидзе, во время обследования акватории на глубине 9 метров в 100 метрах от берега дайверы обнаружили подозрительный предмет. Они немедленно обратились в МЧС, ведь внешне предмет напоминал боеприпас.

На место выехали сотрудники чрезвычайного ведомства. Оказалось, что это фугасная авиационная бомба весом 250 килограммов.

Погодные условия были благоприятными. И, учитывая технические характеристики, приняли решение провести операцию по уничтожению авиабомбы на месте ее обнаружения - в воде.

- Это также позволила сделать допустимая глубина расположения боеприпаса, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

В ходе работы были соблюдены максимальные меры безопасности.

После подрыва специалисты провели повторное погружение для визуального обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов.

Их не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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