2019-06-09T09:06:23+03:00
Общество

Погода в Крыму на 9 июня: до +31 градуса и дождь

Будет действовать штормовое предупреждение
Надежда ДАЦЮК
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Штормовое предупреждение на полуострове будет действовать до 12 июняШтормовое предупреждение на полуострове будет действовать до 12 июняФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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В Крыму 9 июня будет облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до +31 градуса, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +30 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду.

В Севастополе 9 июня также солнце будет скрыто за тучами. Днем кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров покажут до +27 градусов. Будет дуть западный ветер с порывами при грозе до 14 метров в секунду.

На ЮБК в воскресенье переменная облачность, будет дождливо. Днем возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +29 градусов.

В Керчи сегодня до +30 градусов. Днем пройдет дождь с грозой. Подует северо-западный ветер до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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