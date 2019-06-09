Погода в Крыму на 9 июня: до +31 градуса и дождь

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-09T09:06:23+03:00

Штормовое предупреждение на полуострове будет действовать до 12 июня Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

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В Крыму 9 июня будет облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до +31 градуса, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +30 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду.

В Севастополе 9 июня также солнце будет скрыто за тучами. Днем кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров покажут до +27 градусов. Будет дуть западный ветер с порывами при грозе до 14 метров в секунду.

На ЮБК в воскресенье переменная облачность, будет дождливо. Днем возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +29 градусов.

В Керчи сегодня до +30 градусов. Днем пройдет дождь с грозой. Подует северо-западный ветер до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU